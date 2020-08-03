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Россиянам разъяснили данные об «автоматическом» карантине по коронавирусу в Турции

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Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российским туристам разъяснили условия, установленные для прибывающих в Турцию иностранных граждан, и информацию о случаях «автоматического» помещения на карантин по коронавирусу по приезде. Соответствующие сведения опубликованы на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно изложенным данным, путешественники, которые в процессе авиаперелета находились по соседству с зараженным COVID-19, не подлежат мгновенной отправке в обсерватор.

Как показывает практика белорусских и украинских отдыхающих, всем сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего или по диагонали предложат пройти бесплатный экспресс-тест на наличие инфекции (срок ожидания — четыре часа). В случае отрицательного результата турист продолжит отпуск, при положительной реакции пациента, в зависимости от состояния и симптомов, отправят либо в государственную больницу либо на карантин.

Также отмечается, что, если симптомы коронавируса проявятся у отдыхающего уже в отеле, алгоритм действий будет аналогичным. «Некоторых контактных (детали редакция выясняет) могут изолировать — но как правило — бесплатно, и в этот же отель (у каждого отеля теперь есть специальные выделенные номера для этого)», — указано в материале.

2 августа глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра. сообщил, что туристам в турецких отелях запретили самим набирать еду со «шведского стола». По словам чиновника, «стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. В настоящий момент в стране выявляют до тысячи случаев заражения коронавирусом в сутки. Всего зарегистрировано более 230 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

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