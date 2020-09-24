Россиянка раскрыла траты женившихся на русских турок

Живущая в Турции россиянка развеяла миф о том, что на русских женятся только бедные турки. Материал появился в ее блоге «Турция Turkey_in_life» на платформе «Яндекс Дзен».

Автор публикации раскрыла траты турок, которые взяли в жены иностранок, на собственном примере. Первым пунктом в списке расходов стала покупка билетов на родину. По ее словам, в нынешнем году она потратила на них 35 тысяч рублей, при этом поездка была всего одна.

Отмечается также, что крупная сумма денег уходит только на то, чтобы собрать все нужные документы для замужества. После чего придется также оплатить страховку, замену паспорта и прав. Она подчеркивает, что для оформления многих бумаг приходилось летать на родину.

Согласно материалу, россиянки любят путешествовать больше, чем турчанки, а значит, расходы на поездки по курортам и историческим местам в браке с русской — выше. Вдобавок турецкие мужья оплачивают иностранным супругам походы в салон красоты и к врачу, а также покупают им одежду. Кроме того, многие приезжие не могут сразу найти работу, в связи с чем какое-то время их полностью содержат мужья.

Ранее в сентябре турецкие мужчины рассказали о методах соблазнения россиянок. Они считают, что основной способ завоевать россиянку — проявлять к ней восторженное внимание и делать множество комплиментов.