Подсчитан процент отдохнувших в Турции Наташ

Специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру» подсчитали, сколько женщин с именем Наташа или Наталья летали в Турцию с 1 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года. Об этом сообщается в исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что 5,98 процента туристок среди пассажиров на рейсах из России в Турцию являются Наташами или Натальями. Вторым по популярности на этих же рейсах оказалось имя Елена (5,81 процента), а третьим — Татьяна (4,34 процента).

Кроме того, эксперты назвали самые распространенные женские имена среди путешествующих за границу россиянок. Так, на первом месте оказалась Елена (всего среди путешествующих россиянок за год было 5,5 процента девушек с таким именем). Вторую строчку заняла Наталья (5,2 процента), третью — Ольга (4,78 процента), а четвертую — Татьяна (4,34 процента).

По словам представителей сервиса, такое исследование они решили провести в связи с популярным стереотипом о том, что в Турции всех русских девушек называют Наташами. «Это имя здесь считается самым распространенным среди туристок из России. Наташам посвящают песни и готовы без остановки говорить комплименты», — отметили в «Туту.ру».

В октябре эксперты сервиса выяснили, что главной проблемой, которая может испортить совместный отпуск, путешественники считают плохое настроение партнера. Оказалось, что 24 процента опрошенных думают, что счастливому отдыху может помешать именно скверное состояние возлюбленного или возлюбленной. Кроме того, отпуск может испортить болезнь любимого человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!