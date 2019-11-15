Россияне признались в любви к выносу вещей из отелей

Российские туристы рассказали о том, какие вещи они забирают с собой из отелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, подготовленное онлайн-сервисом путешествий «Туту.ру».

Всего в выносе вещей из отеля признались 43 процента участников опроса. Около половины из них заявили, что увозят из гостиниц туалетные принадлежности: шампуни, гели для душа, мыло, зубную щетку и шапочку для душа. Свои действия россияне объяснили тем, что гигиенические наборы могут пригодиться на даче, в походе и поездках без багажа.

Тапочки забирают 8 процентов опрошенных, швейный набор — 5 процентов, набор чая и кофе — 4 процента, обувной набор — 2 процента. Поти четверть (23 процента) туристов заявили, что забирают все, что разрешено к выносу; 1 процент участников опроса признались в выносе халатов и пепельниц, что является кражей.

В июле 2018 года сотрудники отелей назвали предметы, которые официально можно забирать с собой из гостиниц. Ими оказались различные бутылочки (шампуни, гели для душа, кремы) и прочие туалетные принадлежности, а также одноразовые тапочки. Помимо этого, в некоторых отелях постояльцы могут забирать с собой зонтики.

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