Названы главные проблемы отпуска с партнером

Главной проблемой, которая может испортить совместный отпуск, путешественники считают плохое настроение партнера. Об этом сообщается в исследовании, подготовленном онлайн-сервисом путешествий «Туту.ру».

Оказалось, что 24 процента опрошенных думают, что счастливому отдыху может помешать именно скверное состояние возлюбленного или возлюбленной. Кроме того, 22 процента респондентов признались, что отпуск может испортить болезнь второй половинки.

На третьем месте в списке главных проблем путешествия вдвоем оказалось несовпадение интересов. За этот вариант проголосовали 14 процентов туристов. Чуть меньше (12 процентов) расстраиваются из-за вредных привычек партнера, например, пристрастия к алкоголю, наркотикам или сигаретам.

Вдобавок путешественники раздражаются, когда любимый человек работает в отпуске (восемь процентов) и когда он не выпускает телефон из рук (шесть процентов).

Среди прочих проблем, мешающих парам хорошо отдохнуть, туристы выделили отпуск с детьми, привычку ограничивать свободу друг друга, а также излишнюю прижимистость или транжирство партнера.

В октябре «Туту.ру» выяснил, какие слабости чаще всего позволяют себе россияне в отпуске. Оказалось, что больше всего российские туристы (14 процентов опрошенных) страдают из-за переедания. Столько же процентов признались, что выпивают много алкоголя и спят до обеда или до вечера.

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