Названы самые противные фотографии туристов из отпуска

Снимок, на котором запечатлены ноги отдыхающего на фоне бассейна, моря или пляжа стал лидером среди возможных вариантов фотографий из отпуска, которые раздражают туристов. Об этом свидетельствую результаты исследования сервиса путешествия «Туту.ру», поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты опросили 2,7 тысячи человек, чтобы узнать, на какие кадры из путешествий им меньше всего нравится смотреть. 19 процентов респондентов выбрали фото с ногами, в то время как 16 процентов проголосовали против снимков с едой.

Семь процентов участников опроса раздражаются при виде кадров из номера, ванной комнаты или лифта, а три процента не одобряют фотографии, на которых женщины позируют в купальниках. Столько же туристов не являются фанатами пейзажей, на которых нет людей.

Десять процентов заявили, что им противны вообще все фотографии из чужого отпуска. Напротив, с удовольствием рассматривают любые снимки из путешествий 42 процента опрошенных.

В июне правоохранительные органы предупредили туристов об опасности публикации фотографий в социальных сетях во время отпуска. Путешественникам посоветовали не выкладывать снимки с отдыха в связи с тем, что грабители смогут вычислить по фото, что они в отпуске, и обокрасть их пустующие дома.

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