Откровенные фотографии пилотессы принесли ей мировую славу

Пилотесса из Парагвая прославилась на весь мир благодаря своим снимкам. На ее фотографии обратил внимание таблоид Daily Mail.

21-летняя Ана Паула Сеспедес постоянно публикует в своем Instagram-аккаунте фотографии в униформе из кабины пилота и в бикини на различных пляжах. Сейчас у девушки более 48 тысяч подписчиков.

Сеспедес рассказала, что пошла по стопам отца и начала учиться на пилота сразу после того, как окончила школу. «Я с восхищением смотрела на папу с самого детства. Стать пилотом всегда было моей мечтой», — пояснила девушка.

«Самое классное в моей профессии — это то, что ты постоянно узнаешь новые места. Полет — это отличный способ оставить все, что тебя волнует, на земле и освободить свой ум», — добавила она.

По словам Сеспедес, людям нравятся ее фотографии, потому что они выглядят естественными. «Они [подписчики] часто пишут мне, что я настоящая и что я показываю ценность простых радостей в жизни», — заключила пилотесса.

В октябре пользователи социальной сети назвали стюардессу Майбел Гуо самой красивой бортпроводницей в мире. Это произошло после того, как один из пассажиров опубликовал снимок сотрудницы авиакомпании AirAsia в Facebook. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.

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