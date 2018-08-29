Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась

Женщина-пилот выпрыгнула из самолета вместе с бортпроводницей, чтобы поддержать популярный в социальных сетях танцевальный челлендж #kiki. Об этом сообщает Daily Mail.
Алехандра Манрикез сняла свое выступление на видео и выложила в сеть. На ролике, который набрал уже 25 тысяч просмотров в Twitter, видно, как девушки идут рядом с движущимся самолетом и танцуют.
Челлендж #kiki появился после выхода клипа In My Feelings канадского рэпера Дрейка, в котором, по мнению фанатов, он был слишком нерешительным. После этого комик Shiggy станцевал под песню, и множество пользователей присоединились к флешмобу. В сети стали появляться ролики с хештегом #kiki, на которых люди выпрыгивают из автомобилей на ходу и начинают танцевать.
В марте командир воздушного судна вместе со вторым пилотом были отстранены от должностей после того, как они поиграли с виртуальными персонажами из Snapchat и выложили видео в интернет. Во время рейса Париж — Мадрид на высоте девять тысяч метров летчик авиакомпании easyJet начал снимать на видео своего коллегу, танцующего с виртуальным совенком.