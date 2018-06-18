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Бортпроводник затеял караоке в небе

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Бортпроводник ирландской авиакомпании Ryanair неожиданно запел по громкой связи во время полета в Панаму. Об этом сообщил в Twitter сотрудник испанского радио Дави Ньевес.

«Когда люди выходят за рамки привычного, выполняя свою работу. Делайте свою работу с радостью, и вы измените мир», — написал мужчина.

На ролике видно, как сотрудник авиалайнера по интеркому поет переделанный сингл пуэрто-риканского певца Луиса Фонси Despacito.

В мае бортпроводник авиакомпании Ryanair станцевал в проходе на борту самолета, летевшего из итальянской Генуи в английский Борнмут. Член экипажа по имени Паоло внезапно начал исполнять танец под песню Toxic американской певицы Бритни Спирс прямо во время полета, чем вызвал восторг туристов и заработал славу в сети.

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