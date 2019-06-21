Туристов попросили отказаться от фотографий во время отпуска

Правоохранительные органы предупредили туристов об опасности публикации фотографий в социальных сетях во время отпуска. Об этом сообщает Independent.

Путешественникам посоветовали не выкладывать снимки с отдыха в связи с тем, что грабители смогут вычислить по фото, что они в отпуске, и обокрасть их пустующие дома.

Так, по данным ирландской полиции, большинство краж совершается в летние месяцы, то есть в сезон отпусков. «Я бы также посоветовал всем домовладельцам установить охранную систему, потому что большинство воров проникают в жилье через открытое окно или дверь», — пояснил сержант ирландской полиции Грэм Кавана.

Такое заявление было сделано сотрудниками Гарда Шихана (название ирландской полиции, — прим. «Ленты.ру») в поддержку акции #StopDomesticBurglaries, запущенной Европейской организацией по предотвращению преступности (EUCPN). Основной целью инициативы является повышение осведомленности граждан стран об участившихся случаях краж в жилых домах, а также предоставление жителям советов о том, как защитить свою собственность от грабителей, особенно в летнее время.

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