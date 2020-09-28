Россиянка раскрыла главные схемы обмана туристов в Турции

Россиянка, три месяца прожившая в Алании, раскрыла главные схемы обмана туристов в Турции. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Таня в Алании» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь девушка посоветовала не расплачиваться долларами и евро, а сразу менять валюту на турецкие лиры — так можно «сэкономить в два-три раза». «К примеру, проезд в рейсовом автобусе в лирах стоит восемь (80 рублей), а в долларах просят два (153 рубля)», — отметила автор блога.

Также, добавила она, продавцы могут называть разную стоимость товара в зависимости от того, долларами или лирами расплачивается человек. Как правило, это касается вещей, на которых в магазинах нет ценников. Кроме того, девушка посоветовала сравнивать цены в небольших магазинчиках и на рынках, потому что «в соседней палатке может быть гораздо дешевле».

«Но вообще, советую покупать одежду только в сетевых магазинах или торговых центрах. (...) И хочу предупредить, никогда не покупайте в курортных городах духи. Настоящих днем с огнем не сыщешь, особенно на рынке за два евро», — написала россиянка.

В заключение девушка отметила, что на популярных пляжах курорта часто воруют сумки и вещи, потому туристам стоит «быть бдительными» и не оставлять ничего без присмотра.

Ранее отдохнувшая в Турции россиянка раскрыла «хитрую» схему обмана при заселении в отель. Девушка рассказала, как ее заселили не в тот номер, который она забронировала и оплатила заранее.