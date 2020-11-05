Стал известен лучший отель с системой «все включено» в Турции

Лучшим отелем с системой «все включено» в Турции оказался Concorde De Luxe Resort. Об этом стало известно из результатов голосования, приведенных на сайте престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards.

Пятизвездочный курорт, расположенный в Анталье, победил одновременно в номинациях «Ведущий отель Турции по системе все включено» и «Ведущий роскошный отель Турции». Как следует из истории наград на портале премии World Travel Awards, спа-отель признавали лучшим в своей категории 12 лет подряд.

Отель-победитель находится в курортном районе Антальи Ларе, в 15 километрах от аэропорта, и состоит из одного семиэтажного здания в форме самолета. В каждом номере есть кондиционер, большая кровать и собственная ванная комната, а с балкона открывается вид на Средиземное море.

На территории курорта оборудован ландшафтный бассейн с пальмами и водными горками, есть также крытый бассейн, зал для бильярда и боулинга и спа-центр с услугами массажа и различными процедурами для тела. Для гостей работают 17 ресторанов, стейк-хаус, бар и пляжный бар с шезлонгами и видом на море.

Как следует из информации на сайте гостиницы, стоимость брони стандартных номеров в ноябре начинается с 89 евро (8,1 тысячи рублей), полулюксов — с 293 евро (26,8 тысячи рублей), семейных люксов — с 390 евро (35,8 тысячи рублей), люксов с двумя спальнями и двумя ванными комнатами — 683 евро (62,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что лучшим курортом Европы для семейного отдыха оказался крымский отель Mriya Resort & SPA. Пятизвездочный отель признали «ведущим развлекательным курортом Европы» и «ведущим европейским роскошным семейным курортом».