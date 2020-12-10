В ЕС указали на самые частые ошибки при оформлении шенгенских виз

Еврокомиссия подвела итоги работы Шенгенской зоны за последние пять лет и указала на самые частые ошибки консульств в процессе оформления и выдачи виз. Об этом говорится в соответствующем отчете, пишет портал Ассоциации туроператоров России.

Согласно выводам экспертов, одним из наиболее распространенных недочетов является различие при определении срока действия виз — при идентичных условиях консульство одной страны дает визу на шесть месяцев, а другой — на год.

Вдобавок нередко у консульств различных стран-членов зоны отличается перечень необходимых документов для подачи заявления, несмотря на то, что есть общий единый список документов, утвержденный комиссией.

Кроме того, из-за нехватки и недостаточной квалификации кадров происходит массовое несоблюдение сроков выдачи виз; туристам приходится зачастую повторно предоставлять биометрические данные при том, что, согласно кодексу, предоставленные в последние пять лет материалы должны быть доступны в общей базе Визовой информационной системы (VIS).

Отмечается, что в целом страны соблюдают общие визовые правила, вступившие в силу в сентябре 2015 года. За период с 2015 по 2019 год представители комиссии провели более 200 проверок в посольствах и консульствах, по итогам которых было направлено более 4,5 тысячи рекомендаций по исправлению недостатков в работе.

3 июля сообщалось, что наличие шенгенской визы не гарантирует беспрепятственный пропуск на территорию европейских стран. В частности, речь может идти о въезде не в ту страну, в которую получалась виза, о несоответствии сведений в паспорте с базой данных, отсутствии документа, подтверждающего цель поездки, а также инфекционном или вирусном заболевании.

Россия является мировым лидером по получению шенгенских виз. За минувший год разрешительные документы оформили более четырех миллионов российских туристов. На территории России находятся консульства европейских стран, которые выдают большинство европейских виз: представительства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также Испании, Италии, Греции, Франции и Германии в Москве.