Россиянам назвали способ получения пятилетней шенгенской визы

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге назвало россиянам способ получения пятилетней шенгенской визы. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В консульстве напомнили, что визу на пять лет теперь смогут давать туристам, у которых в течение предшествующих трех лет уже была шенгенская виза с многократным въездом минимум на два года.

Кроме того, отмечается, что документ следует правильно использовать, то есть основной страной поездок должна быть Финляндия.

31 января эксперты раскрыли цену визового сбора для россиян после введения новых правил получения шенгенской визы. Отмечается, что стоимость шенгена останется прежней — 35 евро (2430 рублей). Именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, который был заключен в 2006 году.

Новые поправки к визовому кодексу вступят в силу со 2 февраля. Представители нескольких туристических компаний рассказали об очевидном плюсе нововведений. Так, у путешественников появится возможность подавать документы на визу за полгода, а не за три месяца до поездки. Это позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса.

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