Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил

В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве раскрыли цену визового сбора для россиян после введения новых правил получения шенгенской визы. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что стоимость шенгена останется прежней — 35 евро (1742 рубля). Именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, который был заключен в 2006 году. При этом стоимость шенгена для граждан большинства других стран, у которых действует визовый режим с ЕС, возросла.

Новые поправки к визовому кодексу вступят в силу со 2 февраля. Представители нескольких туристических компаний рассказали об очевидном плюсе в нововведениях. Так, у путешественников появится возможность подавать документы на визу за полгода, а не за три месяца до поездки. Это позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса.

В июне совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Теперь виза с многократным въездом на один год будет выдаваться при условии, что путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года. Кроме того, теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо текущих трех месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки.

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