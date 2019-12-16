Москвичам посулили пятилетний шенген

Часто путешествующим по Европе москвичам посулили пятилетнюю шенгенскую визу в Италию. Такое заявление сделал генконсул страны Франческо Форте. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новые поправки к визовому кодексу, которые вступят в силу с 2020 года, ничего существенного не поменяют, однако отрегулируют периоды длительности виз. «Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — пояснил Форте, отметив, что теперь визы будут выдаваться на год, два и пять лет.

В июне совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Теперь виза с многократным въездом на один год будет выдаваться при условии, что путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года. Кроме того, теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо текущих трех месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки.

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