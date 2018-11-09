Евросоюз расщедрился на визы для россиян

Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. Об этом сообщает посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «Интерфаксу».

«За 2017 год было выдано более 3,8 миллиона виз, что на 20 процентов больше, чем в 2016 году. При этом доля многократных виз составила 85 процентов», — рассказал Эдерер.

Он также добавил, что Россия стала выдавать меньше виз туристам из Европы. Несмотря на предпринимаемые ЕС шаги к упрощению визовых процедур, в России отмечается сокращение числа выдаваемых европейцам виз.

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В июне Евросоюз сделал первый шаг на пути к увеличению стоимости шенгенской визы. Предполагается, что стоимость визы будет увеличена до 80 евро (5 878 рубля по нынешнему курсу Центробанка). 19 июня послы ЕС одобрили от имени Совета Евросоюза мандат на переговоры по предложению внесения изменений в визовый кодекс.

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