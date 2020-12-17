Путин в четырех словах ответил на вопрос об открытии границ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четырех словах ответил на вопрос об открытии границ. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Как только — так сразу», — сказал глава государства и подчеркнул, что необходимо дождаться разрешения врачей.

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По словам Путина, хотелось бы, чтобы граждане сейчас использовали возможности внутреннего туризма. «Но как только станет возможно, мы откроем границы. Это важно и для промышленности, важно разрешить летать и нашим, и зарубежным авиаперевозчикам», — добавил Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан об опасности путешествий в новогодние праздники за границу из-за пандемии коронавируса. Захарова напомнила туристам, что при планировании отпуска в зарубежных странах необходимо тщательно учитывать все риски и взвешивать плюсы и минусы.