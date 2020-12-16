Россиян предупредили об опасности отдыха за границей на Новый год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан об опасности путешествий в новогодние праздники за границу из-за пандемии коронавируса. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова напомнила туристам, что при планировании отпуска в зарубежных странах необходимо тщательно учитывать все риски и взвешивать плюсы и минусы.

Тем же, кто уже не может изменить запланированные поездки, спикер посоветовала заранее выяснять условия въезда в то или иное государство и обязательно соблюдать действующие ограничения.

«Включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолета», — заключила она.

В конце ноября Захарова уже предупреждала граждан об активности коронавируса на зарубежных курортах. Она отмечала, что коронавирус продолжает активно распространяться в странах, популярных среди россиян, поэтому туристам следует соблюдать все необходимые меры профилактики и «антиковидную дисциплину».