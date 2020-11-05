МИД посоветовал россиянам не ездить за рубеж

Россиянам рекомендуют отложить поездки за границу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова. Его трансляция ведется на странице ведомства в Facebook.

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Дипломат указала, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения. «Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы», — отметила она.

Именно из-за этого МИД советует россиянам отложить необязательные поездки на более позднее время. Захарова добавила, что сейчас эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

В конце октября МИД также отмечал, что за рубеж выезжать не стоит. «Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой», — подчеркивала Захарова.

Ранее в мире был установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — скончались 9763 человека.

По данным на 5 ноября, в мире за все время более 48 миллионов человек заразились коронавирусом, из них более 1,2 миллиона человек скончались, еще 32 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Франции.

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