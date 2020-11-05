Названа неуязвимая для коронавируса часть тела

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) назвали роговицу глаза неуязвимой частью человеческого организма для коронавируса SARS-CoV-2, не дающей патогену реплицироваться. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Исследователи оценили способность различных вирусов заражать клетки роговицы глаза человека, в том числе вируса Зика, вируса простого герпеса первого типа и возбудителя COVID-19. Оказалось, что вирус Зика способен передаваться через трансплантацию роговицы у мышей, однако он не способен эффективно размножаться в роговице глаза человека. SARS-CoV-2 в то же время вообще не реплицировался.

Неуязвимость роговицы к вирусам объясняется тем, что эпителиальные клетки вырабатывают интерферон III типа (IFN-λ) и его рецептор IFNλR1. Обработка клеток глазными каплями, содержащими IFN-λ, активирует антивирусные гены. Если заблокировать рецептор, то репликация вируса Зика и герпеса усиливается, однако это никак не влияло на SARS-CoV-2. Эти результаты указывают на то, что, несмотря на наличие ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки, роговица остается неуязвимой для инфекции.