Подтверждена причина увеличения смертности от коронавируса

Ученые Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана и Института рака Даны-Фарбера в США подтвердили, что люди, которые длительное время подвергаются воздействию загрязненного воздуха, могут с большей вероятностью умереть от COVID-19. О причине увеличения смертности от коронавируса сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи провели анализ состояния воздуха в дневное время и смертности зараженных коронавирусом в более чем трех тысячах округов США. Оказалось, что даже небольшое увеличение концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе (РМ2,5) на один микрограмм на кубический метр повышало риск смерти на 10 процентов. Исследователи отмечают, что карантинные меры способствовали снижению уровня загрязнения воздуха и могли снизить уровень смертности от COVID-19, однако сейчас концентрации частиц снова выросли, вернувшись к прежнему уровню.

Результаты исследования подтверждают выводы других ученых, согласно которым PM2,5 делают легкие более уязвимыми для респираторных инфекций, включая грипп, простуду и атипичную пневмонию, вызванную коронавирусами. Подобный эффект оказывают и газы, например диоксид азота.

В октябре сообщалось, что ученые Университета Эмори в США нашли корреляцию между концентрацией диоксида азота и вероятностью смерти от COVID-19. Увеличение содержания диоксида азота в воздухе на 4,6 части на миллиард связано с увеличением уровня смертности и летальности на 16,2 и 11,3 процента соответственно.