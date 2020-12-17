Россия
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новом сроке в 2024 году
Зеленский назвал новые сроки поставок вакцины от коронавируса на Украину
Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы
Турция назвала незаконными санкции США из-за С-400
Путин ответил на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году
Путин напомнил о миллиардах рублей на возврат денег при поездках по России
Путин возмутился травлей российского журналиста
Горбатый кит толкнул лодку и отправил человека за борт
Путин описал Эрдогана фразой «он хвостом не виляет»
Названы лучшие гаджеты 2020 года
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин дал оценку работе правительства Мишустина в пандемию

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в условиях пандемии коронавируса в целом работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

По словам главы государства, кадровые изменения в кабмине не планируются. «Кадровые перестановки в правительстве предлагал Мишустин, новых изменений он не инициирует», — сказал он.

Важно, чтобы коллектив работал слаженно, добавил российский лидер.

9 ноября государства Владимир Путин произвел кадровые перестановки в правительстве. Он освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха — от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина — от должности главы Минприроды, Владимира Якушева — от должности главы Минстроя. Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

На следующий день Госдума утвердила кандидатуры новых членов правительства России, которые предложил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках новой процедуры формирования кабмина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль объяснил отставки министров
Путин оценил мем про правительство России
Кремль счел некорректным говорить о ревизии работы правительства Медведева