Кремль счел некорректным говорить о ревизии работы правительства Медведева

Президент России Владимир Путин позитивно оценил итоги работы правительства Дмитрия Медведева, говорить о ревизии деятельности прежнего кабинета министров некорректно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 10 февраля.

«Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, можно ли считать отмену приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве примером так называемой инвентаризации решений прежнего кабмина. Речь идет о приказе, который ужесточал требования к взаимодействию российских ученых с иностранными коллегами.

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