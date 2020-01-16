Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Уход в отставку господина Медведева и российского правительства в полном составе является внутренним делом страны. (...) Господин Медведев играл активную роль в развитии российско-китайских отношений», — отметил дипломат. Гэн Шуан особо отметил вклад Медведева в торгово-экономическое, энергетическое и инвестиционное сотрудничество. «Китай высоко ценит это», — заключил спикер МИД.

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Ожидается, что новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин. Занять этот пост главе ФНС предложил президент России Владимир Путин. Чиновник согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Должность стала вакантной после того, как накануне Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По инициативе Путина он перейдет на пост заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент.

Медведев сообщил, что решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. До формирования нового кабинета он продолжит исполнять свои обязанности.

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