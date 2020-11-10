Госдума утвердила кандидатуры новых министров правительства России

Госдума утвердила кандидатуры новых членов правительства России, которые предложил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках новой процедуры формирования кабмина. Об этом сообщает РИА Новости.

Министром транспорта стал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, главой Минприроды — бывший министр по Арктике Александр Козлов, главой Минстроя — бывший первый замминистра Ирек Файзуллин. Главой Минвостокразвития назначен глава Фонда развития Дальнего Востока Сергей Чекунков, а Минэнерго теперь руководит глава «Русгидро» Николай Шульгинов.

На должность 10-го вице-премьера Мишустин выдвигал кандидатуру главы Минэнерго Александра Новака, нижняя палата поддержала это назначение.

Накануне президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в правительстве. Он освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха — от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина — от должности главы Минприроды, Владимира Якушева — от должности главы Минстроя. Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

В Кремле отметили, что кадровые решения не связаны с неисполнением поручений президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, произошедшие перестановки в кабмине — это ротационный процесс.