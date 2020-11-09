Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера

Премьер-министр Михаил Мишустин в соответствии с новым порядком формирования правительства предложил Госдуме кандидатуры на должности отправленных в отставку министров, сообщает РИА Новости.

Главой Минэнерго предлагается назначить главу «Русгидро» Николая Шульгинова, министром транспорта — гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды — министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития — главу Фонда развития Дальнего Востока Сергея Чекункова.

10-м вице-премьером Мишустин предлагает назначить главу Минэнерго Александра Новака.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится еще один пост вице-премьера, таким образом, их число увеличено до десяти.

Кроме того, глава государства произвел кадровые перестановки в правительстве. Он освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха — от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина — от должности главы Минприроды, Владимира Якушева — от должности главы Минстроя. Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

6 ноября российский лидер подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому кандидаты на должность министров назначаются президентом только после утверждения нижней палатой парламента. Также в этот день анонсировались отставки министров.