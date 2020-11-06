Путин узаконил новый порядок формирования правительства

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 6 ноября.

Согласно документу, который заменяет собой положения закона от 1997 года, президент может назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Кроме того, глава государства может сменить премьера без отставки правительства, как было ранее.

Министры силового блока и главы МИД согласуются с Советом Федерации.

В случае, если верхняя палата парламента трижды отклонит кандидатуры премьера, президент вправе назначить его без утверждения парламентом. Аналогичный порядок будет действовать и в случае отклонения кандидатур вице-премьеров и министров.

Законопроект был внесен в рамках реализации новых положений Конституции, за принятие которых проголосовали 77,92 процента россиян.