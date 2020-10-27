В России изменили порядок формирования правительства

Госдума приняла закон о новом порядке формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 27 октября.

Президент может назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. При этом в случае, если депутаты трижды отклонят предложенного кандидата, президент вправе сделать назначение без утверждения парламентом. Министры силового блока и главы МИД назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

По словам спикера нижней палата Вячеслава Володина, назначение членов кабмина через обсуждение в ГД повысит ответственность министров перед гражданами.

Среди других изменений — порядок отставки кабмина: глава государства может сменить премьера без отставки правительства, как было ранее. Кроме того, в законе прописана новая задача российского правительства.

«Правительство обеспечивает проведение в РФ единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды», — говорится в документе.

Инициатива изменения порядка формирования кабина принадлежит президенту Владимиру Путину. Это и другие изменения поддержали 77,92 процента россиян в ходе голосования по поправкам в Конституцию.