Госдума одобрила законопроект Путина о правительстве

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о новом порядке формирования правительства с учетом принятых летом поправок к Конституции. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, автором который выступил президент России Владимир Путин, исполнительная власть осуществляется правительством и другими федеральными органами под общим руководством главы государства. Действующее законодательство наделяет такими полномочиями только кабинет министров.

Также вводится новый порядок назначения главы кабмина: президент сможет назначить премьера только после утверждения Государственной думой. Ранее для этого требовалось «согласие» нижней палаты парламента. При этом, если Дума три раза отклонит предложенную главой государства кандидатуру, тот вправе назначить председателя правительства самостоятельно.

Изменения произойдут и в порядке формирования состава членов кабинета министров. Представителей силового блока будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. Остальных будет утверждать Государственная дума после представления премьера. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе также можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

Также изменяется порядок отставки членов кабмина: уход премьера больше не обязывает покидать посты других членов кабинета. При этом, структуру правительства, как и ранее, будет определять сам глава государства.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. На общее голосование было вынесено сразу 206 поправок. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента голосовавших.

Все поправки перед голосованием одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.