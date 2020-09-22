Путин внес в Думу законопроект об изменении процедуры формирования правительства

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект об изменении процедуры формирования российского правительства, его статуса и деятельности. Об этом заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс» во вторник, 22 сентября.

Согласно тексту законопроекта, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрения Госдумой. Также он сможет снимать с должности любого члена правительства, включая премьер-министра, без роспуска всего кабмина. Глава правительства при этом будет нести перед президентом страны персональную ответственность, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

В документе уточняется, что президент должен будет вносить кандидатуру главы правительства не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. Госдуме отводится неделя для рассмотрения кандидатур как премьера, так и вице-премьеров и министров.

«В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров», — пояснил Крашенинников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики государства. «Когда он отвечает, что уволить человека это легче всего, но сложнее всего — это организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм», — объяснил представитель Кремля.