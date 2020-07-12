Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников

Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», сообщают Вести.Ru.

«Мы неоднократно слышали ответы Путина на вопрос: "Почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого?" Когда он отвечает, что уволить человека это легче всего, но сложнее всего — это организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм», — объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что руководству России еще предстоит проанализировать «опыт прохождения этого кризисного времени». Он также добавил, «что в экономическом плане еще не все позади» и очевиден тот факт, что впереди «нас ждут трудности». «Мы смотрим на глобальный масштаб кризиса», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По мнению президента России, отметил Песков, «все ведомства, все министерства, вся структура правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса». Он добавил, что самая острая фаза эпидемии сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями: «Это можно сказать однозначно».

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