Кремль предсказал новые экономические трудности в России

Россию ждут новые экономические трудности, хотя самая острая фаза кризиса, связанного с пандемией COVID-19, уже пройдена. С таким предсказанием выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно», — заявил он. Песков подчеркнул, что в Кремле на кризис смотрят как на глобальную проблему.

При этом пресс-секретарь выразил надежду на то, что Россия избежит второй волны коронавируса. Так, он отметил, что во время пандемии все министерства и ведомства страны сработали как слаженный механизм. Песков указал, что это его личная оценка.

В конце июня экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители. Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются.

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