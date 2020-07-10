Песков рассказал об отношении Путина к гомофобии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении главы государства Владимира Путина к гомофобии, сообщает «Газета.Ru» в пятницу, 10 июля.

Песков напомнил слова Путина о том, что со стороны государства нет каких-то репрессивных настроений в этой области. При этом, комментируя эту тему, президент учитывает мировоззрение в национальных республиках, пояснил Песков.

«В некоторых национальных республиках исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, смотрели ли в Кремле документальный фильм HBO «Добро пожаловать в Чечню», где рассказывается о преследовании геев в республике.

3 июля Владимир Путин заявил, что в России не было и не будет ограничений прав граждан по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии.

В июне прошлого года Путин заявил, что в РФ очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу. Тогда же он пожелал им здоровья и посоветовал жить так, как они считают нужным.

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