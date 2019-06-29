Путин ответил обвинившему его в лицемерии Элтону Джону

В России очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на критику британского певца Элтона Джона, сообщает в субботу, 29 июня, РИА Новости.

По его словам, Элтон Джон — гениальный певец, но заблуждается в своих взглядах. Путин также напомнил, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который критикуют в некоторых странах.

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«Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью — пять или шесть полов уже напридумали, я уже даже не понимаю, что это такое», — сказал Путин. Он также добавил, что эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству. Российский лидер предложил быть более открытыми и лояльными друг к другу.

Ранее Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии. Певец выразил сожаление из-за того, что российский лидер говорит об отсутствии проблем с правами ЛГБТ-сообщества в России, тогда как на самом деле фильм о жизни певца подвергся цензуре из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

27 июня Путин дал интервью британской газете Financial Times. Глава государства заявил, что в России ничего не имеют против представителей ЛГБТ-сообщества. Президент пожелал им здоровья и посоветовал жить так, как они считают нужным.

Фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен» вышел в прокат 6 июня. Из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».

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