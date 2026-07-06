В Киеве раздались взрывы

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

В каком районе города они произошли, в публикации не уточняется. Подробности пока неизвестны. В настоящий момент в городе объявлена воздушная тревога.

Киевский мэр Виталий Кличко предупредил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в столице. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным аэродромам на Украине. Атаке также подверглись объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места производства и хранения беспилотников дальнего действия и комплектующих к ним.