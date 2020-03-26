Мишустин возродит президиум правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует возродить формат президиума в структуре правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Президиум будет образован для решения оперативных вопросов, его заседания будут проводиться по мере необходимости. Решения на заседаниях принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях кабинета министров. При этом правительство может отменить любое решение своего президиума. Это указано в федеральном законе о правительстве РФ.

В предыдущий раз президиум создавался в кабмине Дмитрия Медведева (2012-2018 годы), в его состав входили вице-премьеры и министры. Для решения оперативных вопросов премьер-министр в начале каждой недели проводил совещания со своими заместителями. Заседания правительства в полном составе проходили по четвергам.

В 2008-2012 годах, когда пост главы правительства занимал Владимир Путин, заседания президиума проводились регулярно.

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