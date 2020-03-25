Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Интерфакс».

Главы регионов должны доложить о количестве коек в больницах для пациентов, зараженных коронавирусом. По словам председателя правительства, эти данные «должны быть сверены, скоординированы и доложены (в оперативный штаб — прим. «Ленты.ру») до 27 марта».

Также Мишустин заявил, что будет подготовлен новый список рекомендаций по ограничению работы магазинов и торговых центров. Премьер подчеркнул, что этот перечень мер регионам на своем уровне необходимо принять.

Ранее 25 марта глава правительства заявил, что губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать здоровьем людей.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 — на 163 человека.

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