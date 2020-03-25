Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Интерфакс».
Главы регионов должны доложить о количестве коек в больницах для пациентов, зараженных коронавирусом. По словам председателя правительства, эти данные «должны быть сверены, скоординированы и доложены (в оперативный штаб — прим. «Ленты.ру») до 27 марта».
Также Мишустин заявил, что будет подготовлен новый список рекомендаций по ограничению работы магазинов и торговых центров. Премьер подчеркнул, что этот перечень мер регионам на своем уровне необходимо принять.
Ранее 25 марта глава правительства заявил, что губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать здоровьем людей.
По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 — на 163 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения