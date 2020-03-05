Утверждена новая структура аппарата правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров, передает «Интерфакс».

В структуру вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и девятерых вице-премьеров. Штатная численность аппарата правительства составила 1545 человек, в настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности. Аппаратом правительства руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Материалы по теме Премьерный показ Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?

Ранее 5 марта председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Сергея Сторчака в связи с его переходом на другую работу. 4 марта Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого. Согласно распоряжению правительства, он был освобожден от должности по собственной просьбе.

15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По словам Медведева, решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. 16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности России, а правительство возглавил Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



