Председатель правительства России Михаил Мишустин уволил заместителя министра финансов Сергея Сторчака. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает ТАСС.

В соответствующем распоряжении говорится о том, что отставка Сторчака связана с его переходом на другую работу.

Сергей Сторчак работал в министерстве финансов с 1994 года. До своей отставки он был одним из трех заместителей министра, занимавших этот пост еще при Алексее Кудрине. В функционал Сторчака входили вопросы внешнего долга. В частности, он участвовал в заключении крупнейших соглашений по долгу СССР, в том числе в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов.

4 марта Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого. Согласно распоряжению правительства, он был освобожден от должности по собственной просьбе.

В то же время это произошло на фоне скандала с диссертацией чиновника. В конце февраля диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава принял решение лишить Краевого степени доктора медицинских наук.

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