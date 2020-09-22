Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников. Об этом сообщают РИА Новости.

Внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей Рабочей группы по поправкам в Конституцию. Депутаты рассмотрят их в осеннюю сессию.

Ранее Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект об изменении процедуры формирования правительства. Согласно тексту законопроекта, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрение Госдумой.