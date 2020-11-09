Кремль объяснил отставки министров

Отставки министров правительства России не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 9 ноября.

Ранее в понедельник глава государства Владимир Пути произвел кадровые перестановки в правительстве. Он освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха — от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина — от должности главы Минприроды, Владимира Якушева — от должности главы Минстроя. Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин в соответствии с новым порядком формирования правительства предложил Госдуме кандидатуры на должности отправленных в отставку министров. Так, главой Минэнерго предлагается назначить главу «Русгидро» Николая Шульгинова, министром транспорта — гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды — министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития — главу Фонда развития Дальнего Востока Сергея Чекункова.