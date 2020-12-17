Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о хакерах и помощи Трампу

Президент России Владимир Путин назвал провокацией вопрос представителя телеканала RTVI Сергея Шнурова о российских хакерах, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году и не сумели обеспечить ему победу на выборах главы государства в 2020-м. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

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«Это не вопрос, это провокация, русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США и не помогали избраться Трампу», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, подобные заявления призваны подорвать легитимность действующего американского лидера, а также испортить отношения России и США. При этом он подчеркнул, что распространение такой ложной информации вредит в первую очередь непосредственно Соединенным Штатам. В то же время российский лидер выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден сможет понять, что происходит на самом деле, и что хотя бы часть существующих в отношениях Москвы и Вашингтона проблем будет решаться при новой администрации.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию Демократической партии США и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.