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Путин ответил на вопрос о дочери и зяте

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о Кирилле Шамалове, где упоминается якобы зять и дочь главы государства. Об этом он рассказал на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Что касается моих близких. Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не до читал. Там везде пишут — "зять президента", "зять президента". И только в конце уточняют что "бывший зять"», — сказал Путин, отвечая на вопрос о расследованиях про свою семью.

По его словам, информационное противоборство продолжается. Про публикации о бывшем зяте глава государства также сказал, что элитам не запрещено иметь активы за рубежом в отличие от чиновников, а деньги там — частные.

Целью публикаций Путин назвал месть и попытку повлиять на общественное мнение в России, заказчикам подобных материалов он посоветовал не «основываться на своей мнимой исключительности», а обустраивать взаимоотношения на международной арене.

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