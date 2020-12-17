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Путин посоветовал Шнурову слово «редиска» вместо мата

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ненормативную лексику, описывая жизненные обстоятельства, можно заменить словом «редиска», посоветовал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

Лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров спросил главу государства о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат.

В ответ Путин посоветовал говорить «редиска». «Обратитесь к известным фильмам, к классике рос кино, учитесь говорить редиска, а не употреблять ненормативную лексику», — сказал он.

Российский лидер также поблагодарил артиста за то, что он сам не стал материться на пресс-конференции.

12 декабря стало известно, что музыкант получил аккредитацию на ежегодную большую пресс-конференцию президента, которая в этом году проходит по видеосвязи. Всего на мероприятие аккредитовано 774 журналиста, 237 из них работают в Москве.

4 декабря Сергей Шнуров обматерил петербургских чиновников, решивших закрыть на новогодние праздники все заведения общепита. Он назвал решение городских властей последним ударом по «едва живому» предпринимательству.

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