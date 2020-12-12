Шнуров аккредитовался на пресс-конференцию Путина

Лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров получил аккредитацию ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Какой вопрос задать? Ваши предложения?» — написал Шнуров, приложив скриншот новости о своем участии в мероприятии. Публикацию прокомментировали более восьми тысяч раз.

На пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, сообщается на сайте Кремля.

Ежегодная пресс-конференция Путина состоится в четверг, 17 декабря, в 12:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево.

В этом году вопросы главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Обработкой сообщений от жителей России будут заниматься волонтеры. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. Для журналистов региональных СМИ смогут будут организованы специальные площадки внутри федеральных округов, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.