Названо время ежегодной пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря, в 12:00 по московскому времени. Об этом говорится в опубликованной телепрограмме на «России 24».

Известно, что в этом году мероприятие пройдет в новом формате. Его особенности назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента рассказал, что вопросы главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Обработкой же сообщений от жителей России будут заниматься волонтеры.

Ожидается, что пресс-конференция получится насыщенной и продолжительной по времени. В эфирной сетке на «России 24» ей отведено 3 часа.

В прошлом году пресс-конференция Путина состоялась днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию 2019 года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.