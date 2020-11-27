В Кремле рассказали о новом формате пресс-конференции Путина

Новый формат предстоящей 17 декабря большой пресс-конференции президента России Владимира Путина подразумевает, что вопрос главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 27 ноября.

«В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что обработкой вопросов граждан будут заниматься волонтеры. Песков ожидает, что пресс-конференция получится насыщенной и продолжительной по времени.

Ранее сообщалось, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря в формате видеоконференции. Глава государства во время мероприятия будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли.