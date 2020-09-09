Песков объяснил отказ Путина от прямой линии в этом году

Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году не будет, однако ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию главы государства в декабре 2020-го. Причину отказа от привычного мероприятия объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в среду, 9 сентября.

По словам Пескова, из-за пандемии коронавируса глава государства фактически проводит прямую линию последние несколько месяцев. «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — сказал он.

Об отмене прямой линии стало известно в среду утром.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Тогда состоялась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Она продлилась более четырех часов и ее посмотрели более 26 миллионов человек. Глава государства, в частности, признался, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране, указал на главные проблемы в сфере здравоохранения. Также он рассказал о вине за невыполнение своих поручений и событии, вызвавшем у него чувство стыда.

Дольше всего прямая линия длилась в 2013 году — 4 часа 47 минут.