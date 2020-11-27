Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 17 декабря в формате видеоконференции. Такую дату назвали в Кремле, сообщает ТАСС.

Глава государства во время мероприятия будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли.

Кремль также ограничил число участников мероприятия в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Аккредитация на мероприятие начнется 29 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 17 декабря возможной датой проведения большой пресс-конференции Путина. При этом представитель Кремля отметил, что окончательное решение о дате мероприятия еще не принято.

Песков также пообещал, что пресс-конференция пройдет в «необычном формате». В частности, в нее включат элементы прямой линии, которая была отменена в этом году в связи с пандемией коронавируса.

В прошлом году пресс-конференция Путина состоялась днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию 2019 года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.